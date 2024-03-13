ارتباك في أسعار الذهب عالميا.. والسبب اتجاهات الفيدرالي والتضخم

سجلت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات، من تعاملات اليوم الأربعاء، تباينا وتذبذبا واضحا، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ أثار التضخم الأمريكي المرتفع مخاوف من احتمال تأجيل قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى ما بعد يونيو.

وقال موقع «إنفيستينج» الاقتصادي، إن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة (سكوربيون ماينرالز - Scorpion Minerals Ltd)، مايكل لانجفورد، أكد أن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب يعود إلى بيانات التضخم، التي تؤثر على عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب

وبحسب موقع «إنفيستينج»، يتوقع لانجفورد حدوث تصحيح يصل إلى حوالي 10% في أسعار الذهب من المستويات الحالية، حيث انخفض الذهب بنسبة 1.1% يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى بعض الثبات في التضخم.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع في فبراير بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى من التقديرات البالغة 3.1%.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل

ومن المرتقب إعلان مزيد من البيانات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الخميس، مع إعلان القراءة الأولية لمؤشر «ميتشجان» عن ثقة المستهلكين وتوقعاتهم للتضخم الجمعة.

وبحسب الموقع، دفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى الارتفاع، حيث حصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على دعم إضافي بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السندات القياسية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2166 دولار للأوقية، فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2160 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.03% إلى 102.517 نقطة.