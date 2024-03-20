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دراما المتحدة

أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024.. تراجع في بعض الأنواع

كتب:

نور عبد الحليم عمر
12:54 م | الأربعاء 20 مارس 2024
الفاكهة

الفاكهة

تراجعت أسعار بعض أنواع الفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

ـ سجل سعر كيلو الموز البلدي 15.09 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو التفاح المحلي نحو 28.75 جنيه، بتراجع 6.76 جنيه.

ـ وجاء سعر كيلو الخوخ بنحو 28.77 جنيه.

ـ بينما وصل سعر كيلو البرقوق الى 32.5 جنيه.

ـ استقر سعر كيلو النبق عند 28.73 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموز المغربي 19.61 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو الموز المستورد نحو 34.14 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو بلح العجوة نحو 45.36 جنيه.

ـ تراجع سعر الأناناس الواحدة بقيمة 5.71 جنيه، ليسجل 68 جنيها.

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