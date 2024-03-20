أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024.. تراجع في بعض الأنواع

تراجعت أسعار بعض أنواع الفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

ـ سجل سعر كيلو الموز البلدي 15.09 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو التفاح المحلي نحو 28.75 جنيه، بتراجع 6.76 جنيه.

ـ وجاء سعر كيلو الخوخ بنحو 28.77 جنيه.

ـ بينما وصل سعر كيلو البرقوق الى 32.5 جنيه.

ـ استقر سعر كيلو النبق عند 28.73 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموز المغربي 19.61 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو الموز المستورد نحو 34.14 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو بلح العجوة نحو 45.36 جنيه.

ـ تراجع سعر الأناناس الواحدة بقيمة 5.71 جنيه، ليسجل 68 جنيها.