محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتحرير أرض سيناء، معربًا عن تقديره لرجال الجيش المصري وما سجلوه من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن.

انتصارات حرب العاشر من رمضان

وأكد المحافظ أن انتصارات حرب العاشر من رمضان المجيدة ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

تهنئة رئيس الوزراء

كما بعث محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقادة ورجال القوات المسلحة والشعب المصري ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير على مصر.