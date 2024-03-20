رئيس حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعثت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة والتي حققها جيل أكتوبر من القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم، للحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأضافت في برقية التهنئة: «يطيب لي أن أتقدم لكم بأصدق التهاني في هذه المناسبة الجليلة العزيزة على قلوب المصريين جميعا، والتي سطر فيها أبطال القوات المسلحة بدمائهم أحد أهم ملاحم الوطنية في التاريخ».

قدرة المصريين على مواجهة التحديات على مر العصور

وتابعت: «تلك الملحمة الوطنية التي تؤكد قدرة المصريين على مواجهة التحديات على مر العصور، وبذل الغالي والنفيس وتقديم أرواحهم فداء للوطن والأمن والاستقرار».

وأكدت: «نجدد العهد على المضي قدما خلف قيادتكم الحكيمة لمواصلة مسيرة الإنجازات والوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق حياة كريمة تليق بشعب مصر، ورسم مستقبل مشرق لأبنائنا».