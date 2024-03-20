حماس: نتابع مسار مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين عبر الأشقاء في مصر وقطر

قالت حركة حماس، إن الحركة تسعى لإنهاء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وتكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأنها قدمت رؤيتها بشأن ملف تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي وأبدت إيجابية ومرونة عالية.

وواصلت الحركة أنها تتابع مسار المفاوضات عبر الأشقاء في مصر وقطر وقدمت تصورا شاملا يحقق تطلعات شعبها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».