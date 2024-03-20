جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة منشآت عسكرية جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت منشآت عسكرية لحزب الله في منطقة الحولة، ومواقع مراقبة في منطقة كفركلا بجنوب لبنان.

مهاجمة منطقة عسكرية

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه في وقت سابق من يوم الأربعاء، هاجم الجيش منشأة عسكرية في منطقة القنطرة تم اكتشاف شخص فيها، وفي منطقة الغندورية، تم استهداف منشأة عسكرية إضافية، بحسب خبر عاجل نقلته صحيفة «جورازاليم بوست» الإسرائيلية.

مهاجمة مصادر إطلاق النار

وأشار الجيش إلى أنه ردا على عمليات إطلاق النار التي تم رصدها باتجاه مناطق يارون وجبل دوف ومسغاف عام ومرغاليوت، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار.