بالعملات الأجنبية.. مجلة البحوث المتقدمة JAR تضاعف دخل جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة البحوث المتقدمة JAR ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة، إذ حققت 54 ألف دولار في 2022 و84 ألف دولار في 2023، ما يعد إنجازا كبيرا للجامعة على المستوى العلمي والبحثي والاقتصادي، وذلك بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن المجلة أصبحت واحدة من أبرز المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة، مثل سكوبس، وسيماجو في تخصصها على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع الناشر البريطاني السيفير.

مصدر دخل بالعملات الأجنبية

وأشار الخشت إلى أن ما حققته مجلة JAR وحدها من الحصيلة الدولارية رافد جديد للجامعة، نتيجة نجاح المجلات العلمية التي نجحت جامعة القاهرة في استحداثها وتطويرها آخر 7 سنوات، موضحا أنه بجانب أن المجلات تمثل أهمية كبيرة للنشر العلمي الدولي، وتقدم الجامعة في التصنفيات الدولية المختلفة هي أيضًا مصدر دخل بالعملات الأجنبية يمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة.

تصنيف المجلة في المربع الذهبي Q1

وأوضح الخشت أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) نجحت في الحصول على المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022، إذ حصلت على معامل اقتباسات (SiteScore 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، ما يوضح التطور والرقي المستمر للمجلة وأدائها، ما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السابع عالميًا.

وأوضح الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس تحرير المجلة، أن المجلة مصنفة في المربع الذهبي Q1 وهي متعددة التخصصات للعلوم التطبيقية والطبيعية، ويجرى تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 93%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر.