والدة الطفل عبدالله كحيل: ابني اتعالج في مستشفيات غزة بأدوية مصرية (فيديو)

قال صابرين كحيل، والدة الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، الذي استجاب الرئيس السيسي لعلاجه، إنها كانت تسكن في منطقة الرمال إحدى الأماكن الهادئة والآمنة في فلسطين، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرتهم على ترك منازلهم، لذلك قرروا اللجوء لمراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فضلا عن كونها من المفترض آمنة.

لحظة إصابة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أضاف كحيل أنه قبل لحظات قصف مركز الإيواء الذين كانوا لاجئين به، كان عبدالله ابنها بالمسجد يشحن الهواتف خاصتهم، وبعد عودته بدقائق شهد المركز قصف شديد، وأصيب ابنها، وكانت حالته صعبة للغاية، مشيرة إلى أن كل من كان معها لحظة القصف استشهد.

تأكيد دخول المساعدات إلى غزة

وأشارت إلى أن ابنها عبدالله يعشق أرض مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل الفلسطينيين، وله الفضل بعد الله عز وجل في أن لا يحدث لابنها بتر في قدمه، إذ سمح بعلاج عبدالله في مصر، مؤكدة أن ابنها قبل العلاج كان يستخدم مضادات وأدوية مصرية: «أنا شاهدة على المساعدات التي كانت تصل لنا في غزة، ولما كان ابني في أحد مستشفيات غزة كان يُعالج بعلاج مصرية، والله العظيم الضمادات التي كان يضعها من مصر والمسكنات والمضادات الحيوية كلها مصرية».

شهادة على كرم المصريين

وأوضحت: «أم شهيد، وربنا وضع الصبر في قلوبنا، وهذا أمر فطرة لدى كل أمهات الفلسطينيات، وكانت أول ما قالته عند تلقيها خبر استشهاد ابنها الأكبر: «الحمد لله رب العالمين.. ربنا يقوين ويصبرني.. زيي زي غيري»، مشددة على أنها تشهد على كرم المصريين وحسن ضيافتهم واستقبالهم.

وبمناسبة عيد الأم، أكدت معاناة كل أم فلسطينية حاليا، إذ هي إما فقدت طفلها أو شاب أو عائلتها كاملة، ولا يوجد أم فلسطينية تعاني أو ليست حزينة، وكل منها تعاني النقص الكبير، ومثل هذا اليوم أصبح ذكرى حزينة بالنسبة لها، إذ يذكرها بأمور من المؤكد كونها صعبة.