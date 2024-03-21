«إسرائيل عاجزة».. إطالة الحرب على غزة تزيد الضغوط على حكومة نتنياهو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «إسرائيل عاجزة.. إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال».

وأوضح التقرير أنّ أمد الحرب طال التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة، دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل تل أبيب، وعلى رأسها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وأمام الصمود الفلسطيني أصبح الاحتلال عاجزًا عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في أرجاء القطاع.

وأشار التقرير إلى أنّ جيش الاحتلال يتكبّد خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم مع هروب أكثر من ربع مليون إسرائيلي يعيشون في رعب من مستوطنات غلاف غزة وفي الشمال على الحدود اللبنانية وحتى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لم يعد المستوطنون يشعرون بالأمان.

ولفت التقرير إلى أنّ تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن سياسيين وأمنيين في تل أبيب أن قسمًا كبيرًا من القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بدأ يستوعب أن الأهداف التي وضعت للحرب لم تكن واقعية وغير قابلة للتطبيق، وأخذ يتقبل فكرة الخروج من الحرب بنتائج محدودة.