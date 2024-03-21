31 ألفا و988 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء العدوان 

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 65 شهيدا و92 مصابا، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

حصيلة شهداء غزة منذ بدء العدوان

وأشارت الوكالة إلى أن المجارز الأخيرة في قطاع غزة، أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.988 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء اليوم الخميس منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إجمالي الإصابات في على غزة

وتابعت: «بلغت حصيلة الإصابات 74.188 مصابا منذ بدء العدوان»، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين تعد حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.