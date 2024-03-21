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دراما المتحدة

«الإنتاج الحربي» في «عيد الأم»: 247 امرأة يشغلون مناصب قيادية لدينا

كتب:

محمد مجدي
11:31 ص | الخميس 21 مارس 2024
وزير الإنتاج الحربي خلال لقائه بإحدى العاملات بالوزارة.. صورة أرشيفية

وزير الإنتاج الحربي خلال لقائه بإحدى العاملات بالوزارة.. صورة أرشيفية

نشرت وزارة الإنتاج الحربي، تقريرا معلوماتيا «فيديو جراف» عن مشاركة المرأة في المصانع والشركات والجهات التابعة للوزارة، أكدت فيه أن المرأة ضلع أساسي في منظومة العمل بالوزارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفال عيد الأم، والذي يحتفل به يوم 21 مارس من كل عام.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، في تقريرها، أن أول سيدة جرى تعيينها في قطاع الحربي، كانت عام 1954، وهي السيدة ماري قديس أندراوس.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال عام 2023، تم تمكين 247 امرأة لشغل مناصب قيادية داخل «الإنتاج الحربي».

وقالت الوزارة، إن المهندسة دينا عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة مصنع 27 الحربي، هي أول رئيس لمصنع إنتاج الذخيرة في مصر.

وأشارت إلى استهداف الوزارة الاهتمام بالمرأة من خلال الفاعليات المختلفة والأنشطة التدريبية.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.