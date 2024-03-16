وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملات في يوم المرأة المصرية: نموذج للكفاح ودعم الوطن

توجه المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتهنئة للعاملات في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية التابعة للوزارة بمناسبة يوم المرأة المصرية، الذي يوافق 16 مارس من كل عام.

أكد وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، حرصه على دعم العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها، ليحافظن دائماً على كونهن نماذج للكفاح والنجاح ودعم الوطن، كما يحثهن على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق أهدافه لكي يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية.

زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن عددًا من العاملات بقطاع الإنتاج الحربي، شاركن في مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، المنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومنظمة العمل الدولية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

أوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هناك 19 من العاملات بقطاع الإنتاج الحربي، تخرجن من الدفعتين الأولى والثانية في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، والمنفذ في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر.

توفير سبل الرعاية المختلفة لسيدات الإنتاج الحربي

أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، أن تمكين المرأة في الإنتاج الحربي ليس مجرد شعار، بل هو واقع ملموس يجري السعي إلى تعزيزه، خاصةً في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنفيذ توجه الدولة المصرية نحو الحرص على الاهتمام بالمرأة وتمكينها والارتقاء بمكانتها في المجتمع بمسيرة العمل الوطني والإنساني، مؤكدةً حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية المختلفة لسيدات الإنتاج الحربي بما يمكنهن من القيام بمهامهن الوظيفية ودورهن في خدمة الوطن على أكمل وجه.