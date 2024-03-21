المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: نقاوم الاحتلال الإسرائيلي بفضل أمهاتنا منذ نكبة 1948

قال الدكتور ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، إن أشكال مقاومة الأم الفلسطينية التي نشهدها الآن تعد امتدادا حقيقيا لكل الأدوار العظيمة التي قامت بها المرأة منذ نكبة 1948، مشيرا إلى أنه النكبة لما صارت بفلسطين كان اليقين لدى الأم بأن العلم هو سلاح المقاومة الأهم والأقوى.

الأم تعمل على توفير كل سبل العيش رغم صعوبة النكبة

وأضاف «الناجي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العائلة الفلسطينية لاسيما الأم عملت على توفير كل سبل العيش رغم صعوبة النكبة والهجرة من أجل تعليم الأبناء وتحقيق أكبر فائدة للمجتمع الفلسطيني.

مجهودات الأم الفلسطينية رغم النكبة

وأشار الناجي إلى أن كل أم فلسطينية تحاول الحفاظ على البنيان المجتمعي لأسرتها، والتأقلم مع مناخ العيش ومقاومة الموت بأقل معطيات الحياة في ظل هذه الحرب المشتعلة والإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد بخلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض.