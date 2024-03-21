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دراما المتحدة

دراسة أمريكية: روسيا تستعد إلى صراع واسع النطاق.. هل تنشب حرب عالمية ثالثة؟

كتب:

ماريان سعيد
01:10 م | الخميس 21 مارس 2024
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

كشفت دراسة حديثة نشرها معهد دراسات الحرب الأمريكي في واشنطن، أن روسيا تستعد لصراع واسع النطاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا للعديد من المؤشرات المالية والعسكرية الروسية، وسط تلميحات روسية أكثر من مرة إلى حرب عالمية ثالثة.

جدول زمني أقصر ما يتوقعه محللين غربيين  

وأفادت الدراسة بأنه لا يبدو أن الصراع المفترض وشيكا، ولكن من المحتمل اندلاعه على جدول زمني أقصر مما توقعه محللين غربيين في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إذ من المرجح أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يضع شروط لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي طويل الأجل لروسيا على مستوى أعلى من الحكومة.

وأوضحت الدراسة أن الاستقرار الذي من المرجح أن يحاول بوتين بوضع بشروطه، سيتطلب فرض بعض الإجراءات القاسية، على الأقل على بعض الأثرياء من رجال الأعمال، على خلفية الاستعداد لحرب موسعة.

إجراء إصلاحات هيكلية لدعم الحرب في أوكرانيا

وأفادت الدراسة بأن التوقعات تأتي بناء على أن الجيش الروسي يواصل إجراء إصلاحات هيكلية لدعم الحرب في أوكرانيا، مع توسيع قدرات روسيا التقليدية على المدى الطويل، التغييرات المستمرة في الموظفين داخل وزارة الدفاع الروسية، فضلا عن استعدادا لصراع محتمل واسع النطاق في المستقبل مع الناتو، كما استندت إلى تصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى جهوده بخصوص تعزيز القدرات العسكرية التقليدية الروسية، التى من المرجح أن تكون جزءا من تحضيرات موسكو لحرب تقليدية طويلة المدى.

 

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بقلم ماريان سعيد