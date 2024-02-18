كيف أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات العالم؟

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن اقتصاديات العالم تستكمل حالة اللايقين التي تسود العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وانقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي، موضحا أنها أثرت بشكل كبير على تدفق الاستثمار على المستوى العالمي، بالشكل الذي أوصل هذه الأزمة إلى أنها الأعمق والأخطر، إذا قورنت بكل الأزمات الأقتصادية على مدار الـ100 عام الأخيرة.

هل سيظل العالم أحادى القطبية تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية؟

وأشار خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» إلى أن خريطة الاقتصاد الفترة المقبلة غير معروفة خصوصا مع فكرة الزعامة على المستوى الدولي بمعنى هل سيظل العالم أحادى القطبية تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ويظل الدولار هو العمالة المعتمدة دوليا أم سيتحول العالم إلى عالم ثنائي القطبية أو عالم متعدد القطبية، موضحا أن صعوبة كيفية التنبأ بما هي الأرقام الدولية التي يمكن أن تسيطر على الخريطة الاقتصادية خلال الفترة المقبل.

سيناريوهان للأزمة الأقتصادية العالمية

وأوضح أنه يوجد سيناريوهان لهذه الأزمة، الأول يتمثل في أن يتحول هذا التنافس إلى حالة من حالات الفوائد الإيجابية على مستوى العالم، وبالأخص على دول العالم النامي، بينما الثاني وهو الأخطر والأصعب أن يتحول هذا التنافس إلى حالة من حالات الصراع التي يمكن أن يولد حرب بين الدول.