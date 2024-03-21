تراجع جديد لعملات البريكس مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

سجلت أسعار عملات دول البريكس تراجعا نسبيا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024، وترصد السطور التالية سعر صرف الجنيه أمام عملات دول البريكس وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.5 جنيه للشراء و12.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه أمام الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 21-3-2024، أمام الجنيه المصري 12.8 جنيه.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري

سجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء و6.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

سجل الجنيه المصري 1.64 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.55 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 3.50 بير لكل جنيه، في تعاملات اليوم الخميس 21-3-2024.

سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.35 جنيه في تعاملات اليوم الخميس.

سعر الراند الجنوب إفريقي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري، 3.66 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

بلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.33 بيزو.