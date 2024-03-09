سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس اليوم السبت 9-3-2024

سجلت أسعار الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس استقرارا ملحوظًا في البنوك، وذلك اليوم السبت 9-3-2024، وسجَّل سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.80 جنيه للبيع، ونحو 6.80 جنيه للشراء.

سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطورالتالية سعر صرف الجنيه أمام عملات دول البريكس.

سعرالريال السعودي

سجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.8 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه أمام الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الجنيه المصري اليوم السبت 9-3-2024، أمام الدرهم الإماراتي 13.43 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 13.45 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني 6.80 جنيه للشراء و6.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

وسجل سعر الجنيه المصري اليوم مقابل الروبل عند 1.84 روبل لكل جنيه، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

وبلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.67 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 3.78 بير لكل جنيه، فى تعاملات اليوم السبت 9-3-2024.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

سجل سعرالريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.35 جنيه فى تعاملات اليوم السبت .

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الجنيه المصري 3.66 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وبلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.33 بيزو.

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