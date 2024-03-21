السيسي: المرأة ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم بمثابة محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء لاختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربّت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها.

ووجه خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية، الشكر والتقدير لأم الشهيد الصابرة والزوجة الداعمة وقت الشدة والأخت الفاضلة والابنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة مطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا»، مشيرًا إلى تأكيده خلال السنوات الماضية على الالتزام الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية مما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد.

وتابع بأنّ المرأة ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاءوقت المحن، والدرع الواقي أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.