السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وبعد أن انتهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من كلمتها، طلب منها الرئيس عدم المغادرة، قائلا: «يا دكتورة متسيبيش مكانك لغاية ما تاخدي حقك، خدي حقك الأول، لو نزلتي الدكتور مصطفى مدبولي مش هيدفع خلاص، لكن دلوقتي قدام الناس مش هيقدر يقول لأ».

وأضاف السيسي: «قلنا إن كل اللي هنقدر نجيبه للصناديق دي هنبقى حريصين على الحفاظ على الأصول، وكل ما تخش بموارد أكبر من الاشتراكات والإيرادات والموارد كل ما رقم المخصصات هيزيد، وهنقدم خدمات أكبر لكن حافظوا على الأصول، والله كنت عاوز أرقام أكبر من كده».