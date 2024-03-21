الرئيس السيسي يوجه رسالة للرجال: الله أمرنا باحترام وتقدير المرأة والحفاظ عليها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدم وجود تمييز فعلي بين شخص وآخر، مشيرا إلى أن الشعب المصري عظيم وله تاريخ كبير للغاية على مر آلاف السنوات، موجها الشكر والتقدير لكل امرأة باختلاف أعمارهن: «ربنا يجازيكي خير ويعطيكي الصحة ويوفقك».

وخلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للرجال، قائلا: «الله عز وجل أمرنا باحترام وتقدير المرأة والحفاظ عليها، وأنا لا أبالغ في كلامي كما يدعي البعض»، مازحا: «بلاقي على مواقع التواصل الرجال بيعقدوا يقولوا حرام عليك مش بيدخلونا البيت».

وتابع، أن إحدى السيدات سألته منذ أيام عن لماذا أنا هكذا مع السيدات؟ فرد عليها: «الواحد لما يبقى تعبان شوية مش بيبقى قادر يمشي، والمرأة تعقد 9 شهور شايلة ومبتنامش ومبتاكلش».