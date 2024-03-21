مخاطر تناول الشاي باللبن بعد الإفطار.. لن تتوقع ما يحدث داخل جسمك

الشاي باللبن من المشروبات الساخنة، المفضلة لدى كثيرين، إلا أن آثاره السلبية تفوق فوائده، خاصة عند تناوله بعد الإفطار خلال شهر رمضان، إذ يؤثر على الهيكل العظمي والأعصاب والعضلات، وباقي أعضاء الجسم، وينصح بالابتعاد عنه تمامًا.

تقول الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشاي باللبن يقلل من نسبة الكافيين التي تدخل إلى الجسم، وبرغم ذلك فهو يسبب مشكلات صحية عديدة، منها الانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة، خاصة بعد الإفطار في شهر رمضان، ويعتبر من «الميكسات» التي تعرقل امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود في الحليب، لذا لا ينصح بدمج الشاي مع الحليب نهائيًا.

تأثير تناول الشاي باللبن على صحة الجسم

يؤثر الشاي باللبن على مستويات الكالسيوم في الجسم، فهو مجرد طعم فقط، ولا يستفاد منه الجسم بأي قيمة أو فائدة، بالإضافة إلى فقدان صحة العظام والأعصاب والعضلات، التي لا تستفيد بأي قيمة غذائية موجودة في الحليب، بحسب الدكتورة غادة الصايغ.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الشاي باللبن؟

حذرت «أخصائية التغذية» من الإفراط في تناول الشاي باللبن بعد الإفطار، لأنه يسبب مشكلات صحية عديدة، منها تعرض البشرة للحبوب والبذور الصغيرة، التي تسبب حكة في الوجه، وتعطي مظهرًا غير لائقًا، وعدم قدرة الجسم على التعامل بشكل غير متوافق، مع المواد الغريبة عليه، وتظهر نتائج ذلك على البشرة في شكل حبوب.

مخاطر دمج الكافيين مع الحليب

هناك مادة معينة تظهر في الجسد، تسبب مشكلة بالأمعاء والقولون، وتعرض البعض للإمساك، بسبب قلة السوائل، والسبب الأهم يرجع إلى تناول الشاي، خاصة في حالة إضافة الحليب إليه، وينطبق الأمر على القهوة، لأن دمج الكافيين مع اللبن، يؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة، وفقًا لـ«غادة».