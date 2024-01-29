مخاطر تناول الشاي باللبن يوميًا.. أمراض نفسية وجسمانية يصعب علاجها

الشاي باللبن خطر كبير يختبئ في فنجان صاحبه، خاصة عند تناوله على معدة فارغة وبشكل يومي، إذ يسبب الكثير من الأضرار النفسية والجسمانية، وتتطور خطورته إلى الإصابة بالاكتئاب، لذا ينصح بالتقليل منه، واستبداله بمشروبات صحية.

الإفراط في تناول الشاي باللبن على معدة فارغة وبصورة يومية، يسبب الكثير من الأعراض، التي تتحول إلى أمراض نفسية خطيرة، لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، تبدأ بالشعور بالقلق والتوتر وعدم الراحة، ثم تتحول إلى اكتئاب، يختلف درجة حدته من شخص لآخر، وحسب ضغوط العمل التي يتعرض لها، بحسب حديث الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، قائلة: «الشاي باللبن من أخطر المشروبات اللي ممكن تأذي جسم الإنسان، خاصة لو الشخص بيشربه كل يوم».

الشاي باللبن يؤدي إلى مخاطر نفسية جسيمة

تتعدد مخاطر الشاي باللبن عند الإفراط في تناوله، لأنه يزيد من الفرص الإصابة بأمراض لا حصر لها، وقد يصعب علاجها، وتستمر مع الشخص طيلة حياته، منها الإصابة بمتلازمة الأرق، والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بسبب إصابة عدد كبير من السكان حول العالم بها، نتيجة الإفراط في تناول الشاي باللبن يوميًا، وفقًا لـ«هندي».

مخاطر الإفراط في تناول الشاي باللبن

يؤدي الإفراط في تناول الشاي باللبن إلى تقلب الحالة المزاجية للشخص، إذ يمكن أن يتحول في لحظة، إلى شخص عصبي والموقف لا يستدعي ذلك، أو سيطرة حالة من الحزن دون سبب مقنع، ويرجع ذلك إلى تأثير الشاي باللبن على الحالة المزاجية بشكل سلبي، يعزز من الشعور بالوحدة النفسية، والدخول في نوبات من الخوف والهلع الشديد، وقد تتطور هذه الأمراض لمستويات أخطر.

مشاكل جسمانية نتيجة تناول الشاي باللبن

وبحسب «هندي» فإن الأعراض والأمراض النفسية، الناتجة عن الإفراط في تناول الشاي باللبن بشكل يومي، وعلى معدة فارغة، قد تتحول إلى أمراض جسمانية، وتسبب مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، منها الانتفاخ وعسر الهضي، وتكوين جير على الأسنان، وبمرور الوقت يتحول إلى تسوس في الأسنان، لذا ينصح بالابتعاد عن تناوله، أو على الأقل التقليل منه، تجنبًا للإصابة بالأمراض النفسية والجسمانية الخطيرة.