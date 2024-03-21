وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن أن نتحمل موت المزيد من الأطفال في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ هناك إجماعًا قويًا على عدد من الموضوعات المشتركة بين الدول، أولها الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وأيضا إطلاق سراح المحتجزين، وهذا من شأنه أن يهيئ السبيل لإضافة المساعدات الإنسانية وزيادتها وحد المعاناة لآلاف من المواطنين في غزة.

العمل التشاركي والتعاوني

وأكد «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أذاعته «إكسترا نيوز»، على العمل لوضع كافة السبل الممكنة على طاولة المفاوضات، مشددا على ضرورة أن تستجيب حماس لهذه الأمور، مع الاستمرار في العمل التشاركي والتعاوني ولإزاحة كافة الفجوات.

مشروع قرار

وأضاف، أنّ الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، لديها مشروع قرار لدعم هذه السبل وهناك اتفاق بشأن الحاجة الملحة لإضافة وزيادة المساعدات إلى غزة، مواصلا: «لا يمكن أن نتحمل موت المزيد من الأطفال في غزة أو في أي مكان حول العالم».