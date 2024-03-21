وزير الخارجية: غزة الموضوع الرئيسي في معظم المشاورات مع «بلينكن»

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن موضوع غزة كان الموضوع الرئيسي الذي استحوذ على معظم المشاورات التي تمت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بثته «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لكن أيضًا خلال لقاء بلينكن مع الرئيس السيسي، ولقاؤه معي تناولنا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية والطبيعة الإستراتيجية لهذه العلاقات سياسيًا واقتصاديا اجتماعيا وثقافيا والاهتمام المتبادل لاستمرار الارتقاء بهذه العلاقة والعمل على تدعيمها لمواجهة التحديات المشتركة والتقدير المتبادل».

وتابع: «كلما توثقت العلاقات المصرية الأمريكية كان لها إسهامها في تحقيق الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي».