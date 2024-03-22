نجوم منتخب كرواتيا في العاصمة الإدارية استعداداً لبطولة كأس عاصمة مصر

وصلت بعثة المنتخب الكرواتي إلى العاصمة الإدارية في مصر، حيث يستعد الفريق بكل قوة وتركيز للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

تأتي مشاركة المنتخب الكرواتي في هذه البطولة كفرصة مثالية للاستعداد للتحديات الكروية القادمة، يضم المنتخب لاعبين متميزين في جميع المراكز، من الحراسة وحتى خط الهجوم، ما يجعله فريقًا قويًا ومنافسًا صعبًا لأي فريق يواجهه.

من المتوقع أن يستغل المنتخب الكرواتي فترة التدريب والاستعداد في العاصمة الإدارية لتجهيز لاعبيه بشكل مثالي، من خلال تدريبات مكثفة، يهدف الجهاز الفني للمنتخب إلى تحقيق الانسجام والتفاهم الجيد بين اللاعبين، ورفع مستوى لياقتهم البدنية والفنية قبل انطلاق البطولة.