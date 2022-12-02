رئيسة كرواتيا السابقة تظهر بـ الوشاح الفلسطيني خلال مباراة منتخب بلدها مع بلجيكا «فيديو»

ظهرت رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا جرابار كيتاروفيتش، بـ وشاح فلسطيني خلال حضورها مباراة منتخب بلدها ضد بلجيكا في كأس العالم قطر 2022، وذلك بمدرجات ملعب أحمد بن علي.

Ex presidenta de Croacia Kolinda Grabar-Kitarović con bufanda de la bandera de Palestina en el partido contra Bélgica en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/t2GhOJxVDV — Palestina Hoy (@HoyPalestina) December 1, 2022

فلسطيني يلتقط صورة لـ رئيسة كرواتيا السابقة بـ الوشاح الفلسطيني

ووثق مقطع فيديو وعدة صور، رئيسة كرواتيا السابقة وهي بـ الوشاح الفلسطيني، وذلك خلال تحدثها إلى شخص ما في المدرجات اتضح أنه من الجمهور وطلب منها التقاط صورة تذكارية.

وعرف الشاب نفسه بأنه من فلسطين، وبالتحديد من قطاع غزة، ثم اقترب منها لتشاهد الصورة التي التقطها لها وهي تحمل الوشاح الفلسطيني.

وتعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام نظيره البلجيكي، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على ملعب أحمد بن علي.

تأهل منتخب كرواتيا للدور الثاني

وتأهل وصيف بطل النسخة الماضية روسيا 2018، إلى الدور الثاني من كأس العالم، برصيد 5 نقاط، خلف المغرب المتصدر.

كما انتشر مقطع فيديو يرصد ظهور رئيسة كراوتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، تزامنا مع بطولة كأس العالم 2022.

وظهرت رئيسة كرواتيا السابقة، وهي تقف وسط الجماهير، الذين حرصوا بدورهم على التقاط صور تذكارية معها.

وأثار حضور رئيسة كرواتيا مباراة منتخب بلدها أمام نظيره الكندي، التي حسمها المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لهدف الأحد الماضي، الكثير من التفاعل والتعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.