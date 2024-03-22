الاتحاد الأوروبي يصدم الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال اجتماعهم، على الدعوة إلى وقف إنساني فوري يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتحقيق هدنة فورية في غزة، وأكدوا في بيان مشترك على ضرورة منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المتضرر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

المجلس الأوربي يدعو إلى هدنة فورية

وأورد البيان أن «المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط وتقديم المساعدة الإنسانية»، وطلب أيضًا من الاحتلال الإسرائيلي عدم تنفيذ عملية برية في رفح، حيث نزح مئات الآلاف من سكان غزة.

وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان من القتال ويسعون للحصول على مساعدات إنسانية في المنطقة.

وأعرب القادة عن قلقهم العميق بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، إضافة إلى خطر المجاعة المحتملة نتيجة لعدم وصول كميات كافية من المساعدات إلى غزة.