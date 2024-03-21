رجال حسن الصباح يقتلون عاشق فلسطين في الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين.. طعنوه بظهره

خروج ألب أرسلان من معسكره هو وجنوده الذين حاصروا قلعة الموت، كان هو الهدف الأول لحسن الصباح في الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، وهو الأمر الذي استطاع تنفيذه بمُهاجمتهم في الليل بخمسين جنديا فقط من جنوده.

هجوم مفاجئ على جيش السلاجقة

الهجوم المٌفاجئ الذي تعرض له جيش السلاجقة لم يكن متوقعًا، واعتبره قائدهم بمثابة انتحار، لكن جنود الصباح كانوا يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة، رجال ونساء، شاركوا في تِلك المعركة، تحت شعار واحد فقط وهو «من أجل مولانا».

مشاهد مؤثرة من معركة جيش الصباح

ساعات قليلة حسمت تِلك المعركة التي خاضها جيش الصباح، لكن من المشاهد المؤثرة في الحلقة 11 هو مقتل إبراهيم الشاب الذي كان مهمته في جيش السلطان هو الاختراعات الكيميائية، الذي اشتهر في الحلقات السابقة بـ«عاشق فلسطين»، لأنه كتب قصيدة في حلقة سابقة لبنت يحبها واسمها فلسطين.

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