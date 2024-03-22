تايوان: رصدنا 36 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم، أنه على مدار 24 ساعة، رصدت 36 طائرة عسكرية صينية في منطقة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو رقم قياسي لهذا العام، بحسب ما ذكرته شبكة «فرست بوست».

6 سفن حربية تتحرك حول تايوان

وأفادت وزارة الدفاع الوطني أنها شاهدت أيضًا ست سفن بحرية تتحرك حول تايوان في غضون 24 ساعة قبل ذلك الوقت.

وقالت الوزارة إن 13 من الطائرات العسكرية الـ36 التي رُصدت «عبرت الخط الوسطي لمضيق تايوان»، وهي القناة الضيقة التي تفصل تايوان الديمقراطية عن الصين الشيوعية.

يأتي التقرير اليوم الجمعة في أعقاب الأنشطة العسكرية الصينية طوال الليل.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الخميس الساعة 10:30 مساء، إنه تم رصد 20 طائرة مقاتلة ومركبات جوية بدون طيار وطائرات نقل ابتداء من الساعة 7:30 مساءً.