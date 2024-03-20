قوات أمريكية على بعد 5 كيلومترات من الصين.. هل تقترب الحرب؟

أعلنت تايوان، أن قوات أمريكية ستدرب جيشها فوق جزيرة كينمن وجزر أخرى في تصريح نادرا ما يصدر عن تايوان، والتي تعد الخطوط الأولى في حال نشوب نزاع مع جارتها الصين. وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

وزير الدفاع التايواني: القوات الأمريكية تنفذ مهمات في جزر تايوانية

وأفاد وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنجن، بأن القوات الأمريكية على جزيرة كينمن من شأنها أن تنفذ هذه المهمة دون أن يذكر المزيد من التفاصيل، نظرا لتصاعد التوترات مع الصين.

وتابع تشيو، أن القوات الأمريكية في جزر تايوان من شأنها المراقبة المتبادلة، وتحديد المشاكل، وكيفية تحسينها ومعرفة نقاط قوتها والتعلم منها.

جدير بالذكر يتجنب المسؤولون عادة الحديث عن أنشطة القوات الأمريكية في تايوان لحساسية الأزمة مع الصين، التي لمحت أكثر من مرة إلى رغبتها في ضم تايوان، ولو بالقوة العسكرية.

البنتاجون يرفض التصريح

من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاجون، مارتي ماينرز، التعليق على عمليات أو تدريبات محددة، مؤكدا «التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان راسخ كالصخر، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة»، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

جدير بالذكر أن جزيرة كينمن تقع على بعد 5 كيلومترات من البر الصيني، وتبعد أكثر من 160 كيلومترا من جزيرة تايوان الرئيسية.