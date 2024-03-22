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دراما المتحدة

«ليه ربنا خلانا نلبس الحجاب في الصلاة؟».. علي جمعة يرد على سؤال طفلة

كتب:

شريف سليمان
02:06 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول سر فرض الحجاب على المرأة أثناء الصلاة، حيث قالت: «هو ليه ربنا خلانا نلبس الحجاب وإحنا بنصلي؟».

وقال جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «علشان تتقبل صلاتك، لأن لازم الهدوم تكون نظيفة والمكان نظيف والعورة تكون مستورة».

أضاف مفتي الديار المصرية السابق: «لذلك البنت أثناء الصلاة ترتدي الطرحة.. ولو معملتش كده، عاملة زي اللي بيصلي من غير وضوء أو بيصلي عكس اتجاه القبلة، أو الصلاة في غير وقتها».  

وتابع: «لازم نخلي بالنا من شروط الصلاة، إحنا بنعبد الله كما يريد، وليس كما نريد».

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