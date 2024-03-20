«وارد ربنا يلغي النار والمكياج مباح».. أبرز فتاوى علي جمعة في «نور الدين»

تصدر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض حلقات برنامجه الرمضاني «نور الدين» التي انطلقت أولى أيام رمضان، ويحرص خلالها الإجابة على أسئلة الأطفال التي وضعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مقدمة أولوياتها خلال الشهر الفضيل، من خلال تقديم برامج وأعمال فنية مختلفة تعمل على توعيتهم وتساعد في تربيتهم على الأخلاق الحميدة.

فتاوى الدكتور علي جمعة

وتطرق الدكتور علي جمعة منذ عرض حلقات «نور الدين» إلى العديد من القضايا وأجاب العديد من الأسئلة الشائكة التي تدور في ذهن الأطفال الذين يلتفون حوله في الحلقة وتراوحت أعمارهم بين 11 و15 عامًا، وتنوعت هذه الأسئلة بين القضايا الاجتماعية والدينية والشخصية، إذ جاءت أبرز 10 فتاوى أجاب عنها الدكتور علي جمعة خلال البرنامج على النحو التالي:

الجنة ليست حكرًا للمسلمين

وردت إلى الدكتور علي جمعة سؤال من طفلة تقول: «لماذا سيدخل المسلمين فقط الجنة على الرغم من وجود أديان أخرى كالمسيحية والكتب الدينية الأخرى»، ليرد عليها متسائلا: «مين قال إن المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة؟، دي معلومة مغلوطة لأن ربنا قال عكس ذلك»، مُستشهدًا بقولة تعالى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، وأضاف: «إن الدين عند الله الإسلام، يعني كله يسمى بالإسلام عندنا».

الكريسماس حلال أم حرام؟

أما إجابة عن سؤال موجه من أحد الأطفال، يقول فيه هل الاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام، يقول «جمعة»: «الاحتفال بالسنة بالميلادية الجديدة معناه الاحتفال بعيد ميلاد المسيح وهو ميلاد معجزة، والقرآن أقر بها، وجعلها عيد محبة وسلام وقال: (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا)».

علاقة الشاب بالفتاة خارج نطاق الزواج

كما طرح أحد الأطفال سؤالًا يقول: «هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج تعتبر حرام؟» ليرد علي جمعة: «هل كل ولد بيكلم بنت ده حرام؟.. طيب ما المجتمع كله بيتكلم، ولكن كلمة علاقة في اللغة تعني أنه هناك لقاء وهناك سلام وتجاوزات أخرى وتلامس أو اتفق اثنان على الهرب للزواج مثلا، دون استعداد لخطوة الزواج، إذا توفر العفاف فكل الأمورلا بأس بها، ولكن إذا اهتز العفاف على الشخص الانسحاب من العلاقة على الفور».

ربنا عنده كام سنة؟

وورد سؤال من طالب بالمرحلة الابتدائية يقول: «هو ربنا عنده كام سنة؟، وإزاي أقنع نفسي إن ربنا موجود؟»، ليجيبه الدكتور علي جمعة قائلًا: «ربنا موجود على طول.. محدش بيعد لأنه سبحانه خارج الدايرة، فلا بداية ولا نهاية له ومحدش يعرف يعد لأنه مفيش زمن.. عدم وجود الزمن يخلينا نقول مينفعش السؤال ده لأن الله مختلف عننا فحد يقول عمر ربنا قد ايه؟ نقول ليس له عمر، لماذا؟ لأنه ليس حوله زمن».

حكم «الشات» بين الولد والبنت

كما أجاب علي جمعة على سؤال: «هل الشات بين ولد وبنت يعتبر خلوة أو حرام؟»، ليرد قائلا: « الشات لا يعتبر خلوة مادام هناك علانية والأباء والأمهات يعلمون بما يحدث».

هل المايوه الشرعي حلال؟

وأجاب مفتي الجمهورية السابق عن سؤال آخر من طفلة يقول: «هل المايوه الشرعي حلال؟» قائلًا: «البوركيني أحسن من البكيني».

وارد ربنا يلغي النار

وفي حديثه عن الخطاب الديني، أكد أنّه يجب أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس الكراهية مؤكدًا أنّ الموت حياة وليس عدمًا، والحياة غير مقتصرة على الدنيا فقط، بل توجد حياة بالآخرة أيضا: «وارد ربنا يلغي النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وممكن النار تكون معمولة عشان الناس تكون خايفة من عقاب ربنا، فلا يؤذي أحدا، ولازم العلاقة بيني وبين ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة».

المكياج مباح

وردًا على حكم الدين في عمل المرأة للوشم والتاتو والميكروبيلدنج، قال علي جمعة: «أي حاجة بتغير خلق الله فهي حرام، خاصة أنّها بتتعمل بفجوة أو ثقوب بتصل إلى الدم، والدم ده نجس بإجماع المسلمين، لكن المكياج مباح لأنه تجميل وليس تغيير في خلق الله، وعلى ظاهر البشرة، وليس في طبقات الجلد ولا يصل إلى الدم».

حكم ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة

وسألت طفلة عن حكم ارتداء الحجاب الشرعي بطريقة خاطئة كإظهار الرقبة، هل تنزع الحجاب؟، فأجابها «جمعة» قائلًا: «لأ تفضل لابساه وتحاول أنّها تحسّن فيه، إحنا لما بنلاقي حد عامل 70% أو 50% مش بنؤمره أنّه يسيب الـ70%، لكن بنساعده أنّه يكمّل الـ30%».

هل النقاب فرض؟

وحول حكم فرضية النقاب مثل الحجاب، يقول علي جمعة: «النقاب ليس فرضا، ولما السيدة المنتقبة تروح الحج أو العمرة بتكشف وجهها، لأنه ليس فرضا، لكن الحجاب فرض فالصلاة تدل على فرضية الحجاب وليس النقاب».