علي جمعة: قيام الليل كان فرضا على النبي.. وربنا خففه علينا

أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أهمية هذه قيام الليل وأجره وثوابه العظيم، رداً على استفسار أحد الأطفال حول أهمية قيام الليل ولماذا يصليها البعض.

«جمعة»: فضل عظيم لقيام الليل وكان فريضة في حق رسول الله

أضاف «جمعة»، خلال برنامج «نور الدين» على قناة «الناس»، اليوم: «صلاة قيام الليل كانت فرضا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم»، مستشهداً بقوله تعالى: (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا).

أهمية وفوائد قيام الليل

وتابع: «صلاة قيام الليل مهمة، لكن ربنا خفف عننا وخلاها بركة واستجابة لدعاء وشعور بالأمن والراحة».

واختتم: «مرة واحد من مشايخنا اسمه محمد راشد، حد سأله وقاله إيه الحاجة اللي بينك وبين ربنا ومحدش يعرف عنها حاجة، فرد عليه: بصلي ركعتين في الليل منذ 40 عاماً، ولا يعرف عنها أحد شيئاً، ولا حتى زوجتي، وأعتقد أنَّ هذا الأمر السبب في هدوئي واستقراري النفسي».