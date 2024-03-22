إهانات وتعذيب.. كيف حقق الاحتلال الإسرائيلي مع الأطقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي؟

مأساة إنسانية يشهدها مجمع الشفاء الطبي في غزة، منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه، ووصف مراسلون فلسطينيون وموظفون في المستشفى مشاهد استجوابات مهينة، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيين وعاملين صحيين فلسطينيين، وعصبت أعينهم وجردتهم من ملابسهم حتى ملابسهم الداخلية، وفقا لروايات شهود عيان مع شبكة CNN.

التحقيق مع المدنيين بعد تجريد ملابسهم وتركهم في البرد

وقائع بشعة يحكيها شهود العيان، إذ قال أحد الذين تم اعتقالهم بعد تسريحه، دون إعطائه هاتفه أو هويته، إنه تم تجريده وزملائهم من ملابسهم وتركوهم في الخارج في البرد.

ويقول الدكتور مروان أبو سعدة، رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشفاء، في بيان إن زملاءه الذين سمح لهم بمغادرة المستشفى، أفادوا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت معظم مباني المستشفى، وتم إجبار الطاقم الطبي من الذكور على خلع ملابسهم وتركوا لساعات في البرد، متابعا: الاحتلال مسح وجوههم بالكاميرات وأخذوهم واحداً تلو الآخر لإجراء تحقيق وصفه بالمهين.

رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشفاء: بعض الأطقم الطبية نزحوا إلى الجنوب نصف عراة

ولم يترك الاحتلال الأطقم الطبية لمعاناتهم مع نقص الإمدادات، إنما اعتقل الكثير منهم وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، كما تم إجبار البعض على مغادرة المستشفى والنزوح إلى الجنوب نصف عراة، فيما أُمر آخرون بالعودة إلى المستشفى، واعتدوا عليهم وتركوهم دون طعام أو ماء لمدة يومين، دون أي اعتبارات لشهر رمضان.

أما المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، فقال أمس في تصريحات لـCNN، إن النازحين الفلسطينيين من مجمع الشفاء الطبي كشفوا عن مهازل إنسانية عانوا منها «الإهانة والضرب» والمشي لمسافات طويلة.

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: المواطنون تحدثوا عن تحقيقات وقتل وتعذيب

وقال «بصل»، إن هناك مواطنين كانوا داخل المستشفى في أثناء الاقتحام تحدثوا عن تحقيقات وقتل وتعذيب، وأن جيش الاحتلال كان ينقل الجرحى من داخل المستشفى حتى إذا كانوا لا يستطيعون المشي أو الحركة، وأن هناك من يخشون التحدث مع الصحفيين لكنهم تعرضوا لما هو أقصى من هذا.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، والذي يعد أكبر مستشفى في القطاع فجر الاثنين.