مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نقدر جهود مصر وقطر في المفاوضات بشأن الأسرى

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن بلاده تعمل على اتخاذ خطوات عملية لمجلس الأمن، للموافقة على طلب انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو كامل.

وأضاف منصور، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نقدر الوقفة الصلبة للمجموعة العربية تجاه الأوضاع في غزة، ونقدر جهود مصر وقطر في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين».

وتابع: «نؤكد ضرورة التصدي لإجراءات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ويجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة»، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.