«الصحة العالمية»: مستقبل جيل كامل من أهالي غزة في خطر جسيم

أبرز تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «جيل كامل في غزة يواجه المجاعة.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات للفلسطينيين»، مأساة غزة التي يعيشها سكان القطاع جراء حصار وقصف الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي، والمستمر للشهر الخامس على التوالي.

«الصحة العالمية» تحذر من المجاعة بغزة

واستهل التقرير بكلمات للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، يحذر فيها من خطر المجاعة على سكان غزة، بقوله: «مستقبل جيل كامل من الغزيين في خطر جسيم»، وذلك لتوضيح مخاطر النقص الحاد في الغذاء الذي يعاني منه نحو مليوني و300 ألف فلسطيني بالقطاع.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابعت القناة في تقريرها: «وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، صارت المجاعة أمر واقع في مناطق عدة داخل القطاع وذلك في ظل ضعف وصول المساعدات إلى السكان جرَّاء التعنت الإسرائيلي وإزاء هذا التعنت لجأت العديد من الدول إلى توصيل المساعدات الإغاثية والغذائية عبر البحر أو بالإنزال الجوي، لكن كل هذا ليس كافياً لإنقاذ أهل القطاع من الموت جوعاً».