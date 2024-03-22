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دراما المتحدة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعو لوقف إطلاق نار عاجل بغزة وإدخال مزيد من المساعدات

كتب:

منتصر سليمان
05:20 م | الجمعة 22 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن المجموعة العربية رفضت مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لأنه لم يكن واضحًا.

المجتمع الدولي يثمِّن الدور المصري

وأضاف عبدالخالق، لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «مصر تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وعاجل بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات، والمجتمع الدولي يثمِّن الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة والتوصل لصفقة تبادل».

المجموعة العربية تناقش ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: «دور مصري بارز في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، المجموعة العربية تناقش ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها والاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة».

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