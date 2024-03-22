الهيئة الدولية لدعم فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن أمريكا تدعم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتخشى عزلة دولية جراء دعمها الدائم للاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف عبد العاطي، أن الموقف الروسي والصيني أمام مجلس الأمن، يعبر عن الرفض التام للسياسات الأمريكية، تجاه الوضع في غزة، وعلى المجتمع الدولي الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.