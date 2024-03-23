مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 23-3-2024

ينشر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، كل يوم، تحديثا بمواقيت الصلاة في تونس، لمعرفة مواقيت الصلاة، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار وأداء الفروض الخمسة وأداء صلاة التروايح، ونشر المعهد تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 23-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 23-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 4:51 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:02 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 23-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 4:51 صباحا، وفي القيروان الساعة 4:52 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:54.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 23-3-2024

يكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 23-3-2024 في تمام الساعة 12:33 ظهرا، وفي مدينة القيروان الساعة 12:33 ظهرًا، وفي صفاقس في تمام الساعة 12:33.

موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 23-3-2024

موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 3:54 عصرا، وفي مدينة القيروان في الساعة 3:55 عصرا، وفي صفاقس 3:51 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 23-3-2024

يأتي موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 23-3-2024 6:36 مساء، وفي مدينة القيروان 6:38، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:36 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس 23-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.