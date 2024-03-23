القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 4 طائرات مسيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: «الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار من قبل التحالف أو السفن التجارية، ونفذنا ضربات دفاعا عن النفس ضد 3 منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين».