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دراما المتحدة

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين

كتب:

منتصر سليمان
04:30 ص | السبت 23 مارس 2024
اليمن _ صورة أرشيفية

اليمن _ صورة أرشيفية

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 4 طائرات مسيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل. 

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: «الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار من قبل التحالف أو السفن التجارية، ونفذنا ضربات دفاعا عن النفس ضد 3 منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين». 

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بقلم منتصر سليمان