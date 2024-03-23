حدث آخر 10 سنوات.. وزارة البيئة تنفذ مشروعات بـ19.5 مليار جنيه

شهد قطاع البيئة خلال آخر 10 سنوات، طفرة حقيقية من خلال المشاريع التي يجري إنشاؤها، ووصلت تكلفتها 19.5 مليار جنيه.

أبرز مشروعات وزارة البيئة

ووفقًا لما ورد في كتاب «حكاية وطن»، فإن أبرز المشروعات التي قامت بها وزارة البيئة، ما بين جرى تنفيذها، وجار تنفيذها، هي:

- 42 مشروعاً جرى تنفيذه للتحكم في التلوث الصناعي و44 مشروعًا جارٍ تنفيذه.

- 9 مشروعات جرى تنفيذها لمكافحة التغير المناخي وحماية طبقة الأوزون، إضافة إلى مشروعين جار تنفيذهنا.

مشروعات لإدارة المخلفات المتكاملة

- 18 مشروعًا لإدارة المخلفات المتكاملة و10 مشروعات جارٍ تنفيذها.

- 45 مشروعًا لحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، ومشروع جار تنفيذه.

- 12 مشروعًا لتحسين نوعية الهواء والمياه، ومشروع جار تنفيذه.

- 3 مشروعات لرفع الوعي البيئي والمناخ الداعم، ومشروع جارٍ تنفيذه.

- القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%، وهو ما أدى إلى تجنب نحو 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنويًا.

- 254 مكمورة إنتاج الفحم النباتي و11 مصنعًا لإنتاج الفحم المضغوط.

- 7091 طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص جرى التخلص الآمن منها.

- 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة والمخزنة منذ أكثر من 30 عاما جرى التخلص الأمن منها.

- 1005 أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية جرى التخلص الآمن منها.

- جرى إصدار قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

- ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية جرى تنفيذها في 18 محافظة.

- إنهاء الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس بتنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لـ9 شركات ووقف الصرف نهائيا على البيئة البحرية.

- 400 مليون دولار استثمارات مشروعات تحويل المخلفات الطاقة وتشجيع الشركات المشاركة.

- إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

- افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس.

- ارتفاع أعداد الزوار بالمحميات خلال 2023 بنسبة 1100% مقارنة بعام 2018.