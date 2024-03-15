أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد في مهمة لمنع الصيد الجائر.. هنحافظ على البيئة

ناقشت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، قضية الصيد الجائر الذي يشكل تهديدًا للعديد من الكائنات البرية والبحرية في جميع أنحاء العالم، إذ يتم القضاء على الحيوانات أو الاسماك أو الطيور بطريقة مبالغ فيها مما أدى إلى انقراضها، ويأخذ الصغار في رحلة ممتعة لتعليمهم كيفية الحفاظ على كوكب الأرض.

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد

جاءت حلقة نور والكوكب السعيد بعنوان «عملية البحث عن طائر الدودو»، إشارة إلى خطورة الصيد الجائر، إذ إنه أحد أساليب الصيد المدمرة التي عملت على اختفاء الكثير من الكائنات منهم طائر الدودو، وحكى «نور» أحد الأبطال: «من الحاجات إللي بتسبب طاقة سلبية هي الحروب والحرائق وإزالة الغابات والصيد الجائر»، ليشرح أن الصيد الجائر يأتي على إثره كائنات مهددة بالانقراض، مثل الطير المهاجر ووحيد القرن الأسود وحيوان الكواغة الشبيه بالحمار الوحشي، وماعز البرانس وطائر الدودو.

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد

جاء إنذار لهم كأحد أفراد التخلص من الطاقة السلبية على كوكب الأرض، بوجود عملية صيد جائر في الغابات الإستوائية في وسط إفريقيا، بأن الأفيال مهددة بالانقراض من الصيادين، لتقول «فرحة»: «بيقتلوا حيوان جميل زي الفيل بسبب مادة العاج إللي بيطلعوها من السن وبتتباع للتجار»، ليبحثوا بالمسح الحراري عن أماكن الصيد الجائر للأفيال ويذهبون إليها لمحاولة إنقاذها.

ما هي عملية الصيد الجائر وكيفية مواجهتها؟

الصيد الجائر من الموضوعات المهمة التي يجب تعليمها للأبناء، للمساهمة في الحفاظ على البيئة والكوكب، وبحسب موقع «Environeur»، المختص في شؤون البيئة، فإن هذه العملية أحد أسباب فقدان التنوع البيولوجي، وسبب الكثير من المشكلات البيئية الصعبة، ويجب تطبيق قوانين أكثر صرامة لردع الناس، بحظر الأنشطة التي تساهم في زيادتها، ونشر الوعي عن مخاطر الصيد الجائر، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى هذا، والامتناع عن شراء المنتجات التي تحتوي على أجزاء حيوانية.

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال البارزة والدسمة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.