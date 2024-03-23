«إكسترا نيوز»: زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى معبر رفح ليست الأولى

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيًا عن لحظة وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش.

تجديد المناشدات لوقف إطلاق النار في غزة

أفاد التقرير بأن «خلال هذه الزيارة قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زيارة معبر رفح لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وزيارة مدينة العريش ومستشفى العريش».

زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى معبر رفح

أضاف التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بزيارة العريش ومعبر رفح، أقرب زيارة له كانت يوم 7 أكتوبر 2023، عندما عقد مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري وكان وقتها هناك تعنت كبير من جانب قوات الاحتلال لفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

تابع بأنه منذ اللحظة الأولى، مصر لم تغلق معبر رفح بأي شكل من الأشكال من أجل إدخال المساعدات ولكن قوات الاحتلال كانت تغلقه من جانبها، لكن بعد المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة سمحت قوات الاحتلال بإدخال القليل من المساعدات الإنسانية.