برلماني: زيارة «جوتيريش» لمصر تؤكد دورها المحوري في وقف العدوان على غزة

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى مدينة العريش، لمتابعة المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة والاطلاع على الوضع في الطبيعة مع استمرار العدوان الاسرائيلي.

وقال «الصيرفي»، إن الزيارة في منتهى الأهمية، وتؤكد أن مصر أصبحت محط أنظار وتحركات دولية لمتابعة الوضاع في قطاع غزة.

إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

وأشار «الصيرفي»، فى تصريحات له اليوم، إلى إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بجهود مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، قائلا إن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى مطالبة جوتيريش مجددا بسرعة وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع بأسرع وقت، مشيرا إلى تفقد الأمين العام للأمم المتحدة للجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم، كما تفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ولقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة في الجانب المصري من المعبر، قائلا إن الزيارة سياسية وإنسانية من المقام الأول ورسالة للعالم بالأوضاع على الأرض.

واختتم «الصيرفي»، بتحذير الحكومة الاسرائيلية من مغبة استمرار العدوان وتداعياته، فالأمور قد تخرج عن السيطرة، كما أن ما يتم من عدوان ابادة جماعية بالمعني الحرفي ولا تقبلها مصر ولا يقبلها أي حر في العالم أجمع.