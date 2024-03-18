«الشيوخ» يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة العاشر من رمضان، وذلك فى بداية الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وجاء نص الكلمة:

في العاشر من رمضان من كل عام نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربي، وهي ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، التي برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التي أذهلت العالم، حين نجحت قواتنا المسلحة في هذا اليوم من عام 1393هـجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973ميلادية، في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير الأرض المصرية، وتحقيق النصر المبين. الذي مهد لسلام الأبطال واسترداد كل أرض سيناء التى كانت محتلة.

واستطرد: ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية، نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.