يأتي موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 24-3-2024، وهو اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، متأخرا عن أول أيام الشهر بـ8 دقائق وذلك وفقًا لما جاء في إمساكية شهر رمضان الكريم 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة الخاصة بمدينة طنطا.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 23-3-2024

وجاء موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 23-3-2024 في إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445 والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لمدينة طنطا أزيد دقيقة عن أمس الجمعة، الثاني عشر من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 23-3-2024

وتضمنت إمساكية شهر رمضان الفضيل الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لمدينة طنطا ان موعد أذان المغرب في الغربية اليوم السبت 23-3-2024 يأتي الساعة 6:10 دقائق مساء، بينما جاء موعد اذان المغرب أمس الجمعة الساعة 6:9 دقائق، وأول أيام شهر رمضان الكريم جاء أذان المغرب فيه الساعة 6:2 دقيقة مساء.