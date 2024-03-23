عضو بـ«الشيوخ»: تقرير تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة في التعامل معه

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني حتى منتصف مارس الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة جدية في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، مثمنا توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات.

وأكد «البدري» في تصريحات له اليوم السبت، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجرائه أصبح بمثابة منصة حوارية وطنية تجمع كل أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة لمناقشة قضايا وهموم الوطن، موضحا أن الجميع يشارك في الحوار دون خطوط حمراء ويعبرون عن أرائهم بحرية.

مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين بالحوار الوطني

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التفاعل الإيجابي بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني يعزز من رغبة المشاركين في استمرار الحوار والخروج بمزيد من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها حل القضايا والأمور الشائكة، لافتا إلى أن الحوار يشارك به عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والحكومة ما يثري مخرجاته.

الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه مجلس الوزراء بما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريون جميعا.