هيرجع وشك شباب.. طريقة استخدام نواة البلح لإزالة التجاعيد والترطيب

شهر رمضان هو شهر التمور حيث يفطر عليه الصائمون وبسبب كثرته يكثر استهلاك النوى الموجود به، والتخلص منه في القمامة، لكن هذه البذور يمكن الاستفادة منها من خلال تحضير قناع للوجه، من مسحوق نواة البلح الذي يعمل على ترطيب وشد الوجه وفق موقع «هيلث لاين الطبي» لذلك نستعرض أبرز الأقنعة التي يمكن الاستفادة منها للوجه بواسطة نواة البلح بدلًا من التخلص منها.

ماسك بنواة التمر

قومي بطحن نواة البلح أو التمر العجوة إلى مسحوق ناعم من خلال استخراج البذور بعناية وتجفيفها قبل طحنها لضمان أقصى قدر من الفعالية، إن وفرة هذا المسحوق من العناصر الغذائية الحيوية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تساهم في العديد من المزايا الصحية التي يقدمها.

يقدم مسحوق نواة البلح فوائد متعددة للبشرة، ويمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة:

– مقشر للوجه

امزجيه مع العسل أو الزبادي لعمل مقشر طبيعي ثم قومي بتدليك الجلد بلطف لإزالة الخلايا الميتة والكشف عن بشرة مشرقة.

– قناع الوجه

يُمزج مسحوق نواة البلح مع ماء الورد أو جل الصبار لعمل قناع مجدد للوجه، ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه للحصول على بشرة مغذية ومتوهجة.

يحتوي ماسك نواة البلح على مضادات الأكسدة ضرورية لمساعدة بشرتك على مقاومة الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

مضاد رائع للالتهابات: يعد الالتهاب مصدر قلق كبير للعناية بالبشرة بالنسبة للعديد من الأشخاص.

يساعد ماسك نواة البلح على حماية البشرة عن طريق منع الملوثات والسموم والترطيب الأساسي فيها، لأن ثمار التمر وبذورها تحتوي على مكونات نشطة بيولوجيًا بما في ذلك مركبات الفلافونويد والفينول والأحماض الفينولية.

تساعد نواة البلح على تحسين مرونة الجلد إذا كنت تبحث عن بشرة ممتلئة ومتجددة، فإن مرونة بشرتك أمر مهم، وجدت الأبحاث أن الهرمونات النباتية المواد الكيميائية التي تنتجها النباتات التي تنظم نموها وتطورها، الموجودة في زيت بذور التمر تمتلك خصائص مضادة للشيخوخة، مما يقلل التجاعيد ويحسن مرونة الجلد، وفق تصريحات الدكتورة هبة عصام، اخصائي التغذية العلاجية التي تحدثت عن فوائد نواة التمر لـ«السفيرة عزيزة».