ماذا يحدث عند إضافة نواة البلح إلى اللحمة أثناء السلق؟.. النتيجة مفاجأة

تحتاج بعض قطعيات اللحوم إلى وقت كبير في التسوية، وبرغم ذلك تظل أنسجتها قاسية، لذا يمكن إضافة نواة البلح إلى اللحمة في أثناء السلق، إذ تؤدي مفعول السحر في اختصار وقت كبير، مع الاحتفاظ بطعمها الأصلي.

تبدأ الخطوة الأولى عند سلق اللحوم الحمراء بتشويحها لغلق مسامها، حتى تظل اللحوم محتفظة بطراوتها، من خلال وضع الوعاء على النار، وإضافة ملعقة من السمنة أو الزبدة أو الزيت، و2 فص من الحبهان والمستكة وورق اللاورا، وغيرها من المنكهات المفضلة، وعندما ترتفع درجة حرارة الوعاء، تضاف قطع اللحمة بالتدريج، مع التقليب المستمر، حتى تأخذ اللون الذهبي، إذ تساعد هذه الصدمة على التقليل من سوى اللحمة، بحسب تقرير على cbc sofra.

مكون سحري عند سلق اللحوم

أما المكون السحري عند سلق اللحوم، هو إضافة 2 حبة من نواة البلح نظيفة، أي لا يوجد بها بقايا بلح تمامًا، ويتم غسلها جيدًا وتجفيفها، ثم وضعها على اللحم وإضافة المياه الساخنة، وتركها على درجة حرارة متوسطة، سيتم ملاحظة أن قطع اللحم نضجت في وقت قصير جدًا، بفعل تأثير نواة البلح.

ماذا يحدث عند إضافة نواة البلح إلى اللحمة أثناء السلق؟

يفضل استخدام نواة البلح، عند تسوية اللحمة العجوزة أو المستوردة، لأنها تقلل من وقت التسوية بشكل كبير، ولا تغير من طعمها الأصلي.

نصائح مهمة عند سلق اللحوم الحمراء

من النصائح المهمة عند تسوية اللحوم، عدم إضافة الملح في بداية السلق، لأن ذلك يؤخر من التسوية، كما يجعل أنسجة اللحوم قاسية، وتأخذ وقتًا طويلًا في المضغ، ويجب أن تكون المياه المضافة للسلق ساخنة وليست باردة، حتى تظل الأنسجة محتفظة بطراوتها.