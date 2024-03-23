نائب رئيس البرلمان العربي يثمن جهود السيسي وبن زايد لوقف إطلاق النار بغزة

ثمَّن النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، موضحًا تطابق وجهه نظر الرئيسين السيسي وبن زايد حول ملف القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جلسة المباحثات المصرية الإماراتية

وأكد «عابد»، في بيان له أصدره منذ قليل عقب جلسة المباحثات المصرية الإماراتية التي تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية، أن هناك علاقات تاريخية واسترتيجية وثيقة تربط بين البلدين.

وأوضح النائب علاء عابد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات تُعد نموذجاً رائعاً للتعاون بين مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الوحدة العربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المباحثات بين الرئيسين السيسي وبن زايد قد تم فيها استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيلاً لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توديع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من مطار القاهرة الدولي.